"Ostalb-Brocken"-Reise verzögert sich

Die Reise des Kunstprojekts "Ostalb-Brocken" durch den Ostalbkreis verzögert sich in den Wintermonaten. Grund ist die anhaltende Corona-Pandemie. Die Regionalmanagerin Kultur des Ostalbkreises, Ines Mangold-Walter, teilte dem SWR mit, man denke über eine Winterpause für den fünf Tonnen schweren Brocken auf dem Gelände des Landratsamts nach. Nach dem Start Ende August in Rainau hatte der von einem Aalener Künstlerkollektiv geschaffene Felsblock zunächst in Gschwend Station gemacht, derzeit liegt er in Ruppertshofen. Der Ostalb-Brocken soll bis zum Jubiläum des Ostalbkreises 2023 in allen 42 Kommunen Station machen und dabei von den Bürgerinnen und Bürgern bearbeitet und verändert werden.