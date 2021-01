Reinigungskräfte in Büros, Schulen und Krankenhäusern müssen ihre Corona-Schutzmasken oft aus eigener Tasche zahlen müssen. Nach weiteren Angaben der zuständigen Industriegewerkschaft Bau in Ulm treffe dies vor allem Teilzeitkräfte und Mini-Jobber. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zähle aber zu den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, so die IG Bau. Es könne nicht sein, dass Reinigungsfirmen gerade in diesem Bereich „knausern“. Allein in Ulm gebe es rund 2.400 Beschäftigte in der Gebäudereinigung.