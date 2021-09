Wegen Vergewaltigung und Einbrüchen: Massen-Gentest am Wochenende in Blaubeuren

Am Wochenende wird es in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) einen weiteren Massen-Gentest geben. Laut Polizei soll so ein Täter einer Vergewaltigung und Einbrüchen ermittelt werden.

In Blaubeuren werden zum zweiten Mal Männer zum DNA-Speichel-Test gebeten. (Sujet-Bild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Roland Weihrauch Am Freitag und Samstag wird jeweils zwischen 12 und 20 Uhr in der Blaubeurer Stadthalle getestet. Es ist bereits die zweite DNA-Reihenuntersuchung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei. Bei dem ersten Massen-Gentest im August hatten 270 Männer teilgenommen. 60 weitere hatten um einen Ersatztermin gebeten. Für die zweite Untersuchung wurden Männer angeschrieben, die an der ersten Untersuchung nicht teilgenommen haben oder sich nicht gemeldet hatten. Das sind rund 350 Menschen. Die Teilnahme ist laut Polizei freiwillig. Die Eingeladenen seien nicht verdächtig und auch die Proben würden nicht gespeichert, sondern nach der Untersuchung wieder gelöscht. DNA-Funde an Tatorten grenzen Täter ein Männer, die

zwischen 41 und 52 Jahren alt sind, und aus Blaubeuren sowie Teilorten Gerhausen und Weiler stammen oder zwischen Oktober und Dezember vergangenen Jahres dort gemeldet waren, sind dazu aufgerufen, eine DNA-Probe abzugeben. Das trifft auf insgesamt rund 700 Personen zu. Der Kreis konnte aufgrund von Ermittlungsergebnissen und DNA-Funden an den Tatorten eingegrenzt werden. Im Oktober und November vergangenen Jahres hatte ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in Blaubeuren-Gerhausen einzubrechen. Anfang Dezember wurde dann in ein Mehrfamilienhaus in Blaubeuren eingebrochen. Dort soll sich der Unbekannte auch an einer schlafenden Frau vergangen haben. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft ergriff der Täter die Flucht, als die Frau erwachte. Ergebnisse der ersten Testung liegen noch nicht vor Die Ergebnisse aus der ersten Untersuchung liegen laut Polizei noch nicht vor. Die Proben seien anonymisiert und in einem externen Labor unter hohen Sicherheitsanforderungen untersucht worden. Anschließend vergleiche das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Proben mit den Spuren der Tatorte.