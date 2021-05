In Günzburg entsteht ein neues Reha-Zentrum für psychisch kranke Menschen. Laut Berthold Gawlik, Geschäftsleiter der Bezirkskliniken Schwaben, soll es zwanzig teilstationäre Plätze angegliedert an das Krankenhaus geben. Bundesweit einmalig sei, dass Reha und Stationäre Psychiatrie auf einem Gelände liegen. So könne besser kooperiert werden. Die Bezirkskliniken investieren rund eine Million Euro in Sanierung und Umbau eines Gebäudes.