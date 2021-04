Ein Reh ist am Dienstag in Ulm kurz vor Mitternacht von einer Straßenbahn erfasst worden. Laut Polizei kreuzte es plötzlich die Schienen der Linie 2 in Richtung Universität. Das Reh lief weiter. Fahrgäste blieben unverletzt. Allerdings entstand an der Straßenbahn Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.