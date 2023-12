Der Ostalbkreis beginnt mit der amtlichen Erfassung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Dabei geht es vor allem um die Menschen, die in den Kreiskommunen eine erste Bleibe gefunden haben.

Bis zum letzten Wochenende (Stand: 25.03.2022) waren bei den Einwohnermeldeämtern der Städte und Gemeinden im Ostalbkreis insgesamt 1.395 Flüchtlinge aus der Ukraine gemeldet. Weitere rund 350 leben derzeit in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen. Allerdings sind viele, die privat untergekommen sind, bislang nicht erfasst.

Flüchtlinge aus der Ukraine: Anmeldung beim Rathaus wichtig

Landrat Joachim Bläse bittet deshalb alle aus der Ukraine Geflüchteten, die privat in den Kommunen untergekommen sind, sich so schnell wie möglich auf den Rathäusern anzumelden. "Die einwohnerrechtliche Meldung ist für uns, aber auch für Sie wichtig", erklärt der Landrat. "Damit tun Sie den ersten Schritt hin zu staatlicher Unterstützung und Integration ins tägliche Leben." Für den Landkreis sei es außerdem mit Blick auf die bundes- und landesweite Zuteilung von Geflüchteten wichtig zu wissen, wie viele Menschen hier bereits aufgenommen wurden.

Bei der Registrierung der Flüchtlinge aus der Ukraine wird auch ein Fingerabdruck genommen. LRA Aalen

Ausländerbehörde nimmt auch Fingerabdrücke der Flüchtlinge

Über die Gemeindeverwaltungen sollen die Geflüchteten ihre Einladung für die Registrierung bei der Ausländerbehörde des Kreises erhalten. Zu diesem Termin müssen sie alle verfügbaren Dokumente wie Geburtsurkunde oder Reisepass vorlegen. Die Ausländerbehörde erfasst persönliche Daten, aber auch Fingerabdrücke. Zudem wird ein Foto aufgenommen. Die Kriegsflüchtlinge können bei diesem Termin außerdem ihre Anträge für die Aufenthalts- und Erwerbstätigkeitserlaubnis abgeben und eine finanzielle Unterstützung beantragen, so das Landratsamt in Aalen.

Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge läuft weiter

Der Ostalbkreis sucht weiter Wohnraum für Kriegsflüchtlinge. Wer Wohnungen zur Verfügung stellen möchte, kann sich per E-Mail an das Landratsamt wenden: wohnraum-ukraine@ostalbkreis.de. Auf der Internetseite www.ostalbkreis.de/Informationen für Geflüchtete aus der Ukraine gibt es außerdem eine Checkliste zu Unterkunftsmöglichkeiten.



Aktuell liegen bereits rund 230 Angebote vor, die allerdings nicht alle geeignet sind. Bislang hat das Landratsamt 88 geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern Wohnraum in den Gemeinden vermitteln können. Direkt aus der LEA konnten inzwischen 61 Personen in eine Gemeinschaftsunterkunft des Kreises umziehen.

Momentan verfügt der Ostalbkreis über Gemeinschaftsunterkünfte in Aalen und in Schwäbisch Gmünd. Außerdem hat der DRK-Kreisverband Aalen dem Landkreis das ehemalige Pflegewohnheim in Bopfingen zur Nutzung überlassen, wo ebenfalls bereits Geflüchtete untergebracht werden konnten.

Ulmer Sozialbürgermeisterin: Mehr Unterstützung für Kommunen

Die Ulmer Sozialbürgermeisterin Iris Mann (SPD) hat am Montag bei einem Besuch der Gemeinschaftsunterkunft am Ulmer Eselsberg gefordert, Kommunen bei der Registrierung der Flüchtlinge aus der Ukraine stärker zu entlasten. Städte und Gemeinden wüssten momentan nicht, wie sie planen sollten. In der Unterkunft am Ulmer Eselsberg wohnen derzeit 260 Menschen aus der Ukraine. Täglich würden es mehr, so Mann. Die Stadt Ulm sucht Mann zufolge weiteren Wohnraum für Geflüchtete, ist sich aber der "angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt bewusst". Die Wohnungsnot sei da, trotzdem zahle die Stadt nicht jede überteuerte Miete, sondern wäge ab. Die Stadt komme auch auf private Anbieter von Wohnungen zurück. Zunächst müsse man aber genau prüfen, ob die Rahmenbedingungen passen.