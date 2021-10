Regionalbahn aus Aalen entgleist in Nördlingen

Im Nördlinger Bahnhof ist ein Zug teilweise entgleist. Der Bahnhof sei derzeit gesperrt, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn dem SWR. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Mittelteil des Zugs sei aus dem Gleis gesprungen. Mit einer Türe habe der Zug aber noch am Bahnsteig gestanden, so ein Bahnsprecher, so dass die Fahrgäste dort aussteigen konnten. Laut "Augsburger Allgemeiner Zeitung" fuhr der Zug aus Richtung Aalen ein. Wie es zu dem Unfall kam und wann der Nördlinger Bahnhof wieder freigegeben werden kann, ist unklar. Ein Schienersatzverkehr ist eingerichtet. Die Züge aus Richtung Donauwörth wenden in Möttingen. Aus Richtung Aalen wenden sie in Bopfingen. Dazwischen pendeln derzeit Busse.