Regionale Politiker wählen Bundespräsidenten

per Mail teilen

An der Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar in Berlin nehmen auch zahlreiche Politiker aus der Region teil. Wie der baden-württembergische Landtag entschieden hat, sind unter anderem die beiden Landespolitiker Lena Christin Schwelling und Michael Joukov von den Ulmer Grünen dabei. Für die CDU wurden der Gmünder Landtagsabgeordnete Tim Brückner und der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel aus Ehingen gewählt. Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich aus Ulm ist Teil der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt.