Regionaler Impfstützpunkt Schwäbisch Gmünd startet

Gerade mal seit zwei Monaten sind die großen Impfzentren geschlossen. Da machen schon ihre Nachfolger auf: die Impfstützpunkte. Kleiner, aber flexibler - und dringend notwendig.

Ort des Impfstützpunkts ist die Schwerzerhalle, eine etwas in die Jahre gekommene Turnhalle. SWR Frank Polifke

Die Schwerzerhalle im Schwäbisch Gmünder Westen wird von Impfwilligen nicht gerade überrannt. Und doch füllt sich die Wartezone von der Öffnung um 14 Uhr an kontinuierlich. Fast ausschließlich mit älteren Leuten, die sich ihre Auffrischungsimpfung abholen. "Ich wollte eigentlich zum Hausarzt", erzählt eine Frau. "Und dann war da zwei, drei Tage immer besetzt, dann hab ich im Internet geguckt, was gibt's so von der Stadt für Angebote? Und dann hab' ich das hier gefunden und mich gleich angemeldet." Die Frau bereut es nicht. Nicht nur dass sie ihren Impftermin gleich zu Beginn des Eröffnungstages bekommt. Kilometerlange Schlangen wie bei manch anderen Impfaktionen gibt es hier nicht. Gerade mal eine Viertelstunde muss sie warten. "Und ich hab' mich sehr persönlich betreut gefühlt."

In Schwerzerhalle gibt es zwei Impfstraßen. Damit ist die Kapazität deutlich kleiner als im ehemaligen Kreisimpfzentrum in der Ulrich-Pfeifle-Halle SWR Frank Polifke

Kleiner als das Kreisimpfzentrum - aber flexibler

Der Impfstützpunkt Schwerzerhalle spielt in einer anderen Liga als das Kreisimpfzentrum, das es bis Ende September in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle gab. Statt sechs Impfstraßen gibt es in der etwas angejahrt wirkenden Turnhalle gerade mal zwei. Zwei grüne Zelte in der Hallenmitte dienen als Impfkabinen. Alles sehr mobil, bei nachlassender Nachfrage können sie sehr schnell auf eine reduziert werden - und mit wenig Aufwand kann man auch eine dritte Impfstraße dazwischenschieben. In einer Nische neben dem Geräteraum bereiten drei medizinische Fachangestellte den Impfstoff auf. Die Teams sind weitgehend dieselben wie im Kreisimpfzentrum. Landrat Joachim Bläse hat sie fast komplett wieder an Bord geholt - nachdem er sie zwei Monate zuvor mit Dank verabschiedet hatte.

Schließung war nicht Weisheit letzter Schluss

Und auch der Chef ist derselbe: Peter Schmidt, Arzt am Ostalbklinikum Aalen. Gerade mal einen guten Monat lang hatte er Pause. Doch die Zeit hätte er lieber genutzt. Die Schließung der zentralen Impfzentren war nicht der Weisheit letzter Schluss, sagt er offen. "Im Nachgang ist man meistens schlauer. Es wäre gut gewesen, wir hätten noch die vier, fünf Wochen nutzen können mit unserem Kreisimpfzentrum. Aber wir schaffen das jetzt auch so."

Nicht nur die Größe ist unterschiedlich

In den vier regionalen Impfstützpunkten des Ostalbkreises in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sollen bis Ende März 2022 zusammengerechnet 34.000 bis 44.000 Menschen geimpft werden. Bei siebentägiger Öffnung von 10 bis 18 Uhr. Verimpft werden Biontech und Moderna, wobei letzterer nur Impfwilligen über 30 Jahre gespritzt wird. Peter Schmidt und sein Team konnten auf ihren Erfahrungen mit dem großen Zentrum aufbauen. Dennoch unterscheiden sich Kreisimpfzentrum und Impfstützpunkt nicht nur durch die Größe. "Wir können Rückfragen künftig nur noch telefonisch klären", sagt der Leiter des Stützpunkts. "Ich bin nicht jeden Tag vor Ort, und auch nicht über den ganzen Tag."

In den vier regionalen Impfstützpunkten des Ostalbkreises in Aalen, Bopfingen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sollen bis Ende März 2022 zusammengerechnet 34.000 bis 44.000 Menschen geimpft werden SWR Frank Polifke

Patientensicherheit an oberster Stelle

Und er muss noch an einigen Stellschrauben drehen. Insbesondere die Prozesse bei der Impfstoffaufbereitung müssen noch sicherer gestaltet werden. Schließlich stehe die Patientensicherheit an oberster Stelle, so Schmidt: Die Vorgaben der Ständigen Impfkommission müssen penibel umgesetzt werden. So dass der Impfstoff vorschriftsmäßig aufbereitet wird und jeder den für ihn geeigneten Impfstoff bekommt. Und auch die Dokumentation muss stimmen. Nicht dass der frischgebackene Impfling vor dem Restaurant steht und nicht eingelassen wird, weil er einen ungültigen QR-Code hat.