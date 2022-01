Zug muss Vollbremsung im Itzelbergtunnel einlegen

per Mail teilen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch auf der Zugstrecke zwischen Heidenheim und Königsbronn eine Vollbremsung der Regionalbahn verursacht. Der Unbekannte war laut Polizei offenbar mit einer Taschenlampe im Itzelbergtunnel unterwegs. Der Mann sei im Tunnel die Gleise entlanggelaufen. Der Lokführer habe sofort einen Warnton abgegeben und eine Vollbremsung eingeleitet. Im Zug wurde dabei niemand verletzt. Der Unbekannte habe den herannahenden Zug dann auch offenbar erkannt und sei ebenfalls wohl nicht verletzt worden, so die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten den Itzelbergtunnel ab, trafen aber niemanden an. Jetzt wird nach dem Unbekannten gesucht, er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Taschenlampe dabei gehabt haben.