In der Region zwischen Heidenheim, Ulm und Oberschwaben sind im Jahr 2021 weniger Fahrradfahrer verunglückt als im Landesdurchschnitt. Das geht aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes hervor. Laut aktueller Statistik passierten im Ostalbkreis mit insgesamt 240 Fällen die meisten Fahrrad-Unfälle, ihre Zahl liegt allerdings nur knapp über dem Landesdurchschnitt. Dagegen liegen der Kreis Biberach, der Alb-Donau-Kreis und der Stadtkreis Ulm deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die wenigsten Unfälle mit Radfahrenden verzeichnet der Kreis Heidenheim. Die Statistik lässt allerdings keine Rückschlüsse auf die Qualität der Radwege zu. Dort, wo viel Rad gefahren wird, passieren entsprechend viele Unfälle, so das Statistische Landesamt in der Mitteilung.