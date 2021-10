Regio-S-Bahn Donau-Iller rollt bald auch in Baden-Württemberg

Die Regio-S-Bahn Donau-Iller startet zum Fahrplanwechsel im Großraum Ulm und damit auch in Baden-Württemberg. Das Ziel: ein "S-Bahn ähnliches Angebot" dies- und jenseits der Donau.

Das Netz der Regio S-Bahn Donau-Iller Verkehrsministerium BW

Ein Jahr nachdem die Regio S-Bahn mit zwei Linien von Ulm nach Bayern gestartet ist, steigt jetzt auch Baden-Württemberg in das regionale Verkehrsprojekt im Großraum Ulm ein. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die Einzelheiten am Freitagvormittag in einer Online-Konferenz vorgestellt. Mit dabei war auch, für die bayerische Seite des Projekts, die Staatsministerin für Verkehr, Kerstin Schreyer.

"Ein nachhaltiges und umweltfreundliches Mobilitätsangebot für die gesamte Region."

Ab 12. Dezember werden damit auf der Donaubahn und auf der Brenzbahn neue Züge verkehren. Die RS 3 verkehrt auf der Donaubahn zwischen Ulm und Munderkingen. Auf der Brenzbahn sind die neuen RS-Linien RS 5 und RS 51 zwischen Ulm, Langenau und Aalen unterwegs. Als Erkennungsmerkmal tragen die Züge einen Stern und die beiden Großbuchstaben RS. Auch die Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Lindau ist bis 12. Dezember abgeschlossen.

So sehen die neuen Regio S-Bahn Züge aus. verkehrsministerium BW

Netz soll mit "S-Bahn ähnlichem Angebot" weiterwachsen

Das Angebot in der Region Donau-Iller wird auf den Strecken beider Bundesländer in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Ziel ist es, ein "S-Bahn ähnliches"-Angebot auf nahezu allen Strecken in der Region Donau-Iller zu bieten. Die Planungen sehen neue Haltestationen, den Ausbau der Kapazitäten sowie eine Elektrifizierung auf verschiedenen Strecken vor. Die dafür notwendigen Investitionskosten für die Planung und den Bau der Schieneninfrastruktur werden auf rund 750 Millionen Euro geschätzt.

"Wir laden Bürgerinnen und Bürger zum Ein- und Umsteigen ein."

Thorsten Freudenberger (CSU), der Landrat des Landkreises Neu-Ulm und stellvertretender Vorsitzender des Vereins Regio-S-Bahn Donau-Iller, hob bei der Online-Pressekonferenz die Bedeutung des Projekts für die Region hervor. "Mit einem länderübergreifenden einheitlichen Auftritt des Regio S-Bahn Angebots können wir nun unser Projekt noch besser in der Region darstellen und die Bürgerinnen und Bürger zum Ein- und Umsteigen einladen. Mit dem weiteren Ausbau des Angebots soll die Regio S-Bahn so in den kommenden Jahren zum Rückgrat der Mobilitätswende in der Region werden."