An Silvester und auch am Neujahrsmorgen (bis 9 Uhr) sind Gruppen von mehr als zehn Menschen auf dem Ulmer Münsterplatz nicht erlaubt. Auch das Abbrennen von Feuerwerk ist laut Stadtverwaltung auf dem Münsterpatz verboten. Grund seien die fast erschöpften Kapazitäten in Ulmer Krankenhäusern.