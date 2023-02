Reformschule aus Laichingen vor Gericht gescheitert

Eine Reformschule aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, als Ersatzschule staatlich anerkannt zu werden. Eine Beschwerde des Trägervereins wurde nicht angenommen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat eine Beschwerde der baden-württembergischen Landesvereinigung für dezentrales Lernen aus Laichingen nicht zur Entscheidung angenommen. Die Schule des Vereins bietet an nur einem Tag pro Woche Präsenzunterricht, an den anderen werden die Kinder über Internet und Telefon betreut.

Das Regierungspräsidium Tübingen hatte die Genehmigung dieses Unterrichts abgelehnt. Auch vor den Verwaltungsgerichten Sigmaringen und Mannheim scheiterte die Reforminitiative, ebenso vor dem Bundesverwaltungs- und dem Bundesverfassungsgericht. Die Initiative wird somit vorerst nicht als Ersatzschule anerkannt und damit auch nicht staatlich gefördert.

Gesetzliche Schulpflicht wird laut Gericht nicht erfüllt

Durch das dezentrale Lernen werde die gesetzliche Schulpflicht nicht erfüllt; zur Bildung gehöre auch das Lernen in sozialer Gemeinschaft, so die Auffassung der Richter. Trotz der juristischen Schlappe will der Verein die Schule in Laichingen auch ohne staatliche Förderung weiterbetreiben.