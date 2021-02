Die katholische Reformbewegung "Maria 2.0" hat am Wochenende mit einem Thesenanschlag an Kirchentüren auch in der Region eine Veränderung der katholischen Kirche verlangt. Sexuellen Missbrauch aufklären statt zu vertuschen, Frauen für Weihämter zulassen und den Pflichtzölibat abschaffen - um diese Forderungen zu untermauern, haben zahlreiche Frauen, darunter Theologinnen aus vielen Gemeinden im Ostalbkreis sieben Thesen an über 50 Kirchentoren angeschlagen, berichten die lokalen Zeitungen. Auch in Ulm beteiligten sich Mitstreiterinnen der Reformbewegung. Plakate an Kirchenwänden weisen auf die ihrer Ansicht nach eklatanten Missstände in der katholischen Kirche hin. Die Aktionen vom Wochenende richten sich an die Vollversammlung der deutschen Bischöfe, die ab Dienstag virtuell tagt. Es sei nun Zeit für den innerkirchlichen Aufbruch, so die Akteurinnen.