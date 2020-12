Im Rechtsstreit um die Kündigung einer Pflegehelferin in einem Seniorenzentrum in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) haben beide Seiten einer Mediation zugestimmt. Das hat das Arbeitsgericht Stuttgart auf SWR-Nachfrage mitgeteilt. Sollten sich beide Seiten allerdings nicht einigen, geht das Verfahren vor Gericht weiter. Der Arbeitgeber beschuldigt die Frau, sich für ihre Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung in dem christlichen Seniorenzentrum nicht ordnungsgemäß an- und abgemeldet zu haben. Der zuständige Richter hatte im Gütetermin Zweifel geäußert, ob die vom Seniorenzentrum behaupteten Pflichtverletzungen eine außerordentliche Kündigung der Mitarbeiterin rechtfertigen können.