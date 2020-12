Im Rechtsstreit um die fristlose Kündigung einer Pflegehelferin in einem christlichen Seniorenzentrum in Schwäbisch Gmünd hat das zuständige Arbeitsgericht in Aalen eine Mediation vorgeschlagen. Bei einer Mediation sollen Konflikte für die Zukunft ausgeräumt werden. Bis Ende August müssen sich die Parteien für oder gegen dieses sogenannte Güterichterverfahren entscheiden. Sollten sie den Vorschlag nicht annehmen, kommt es voraussichtlich Anfang nächsten Jahres zur Verhandlung. Wie ein Sprecher des Arbeitsgerichtes dem SWR weiter sagte, sehe der Richter allerdings keine Pflichtverletzung bei der 54-jährigen Pflegehelferin. Seit einigen Jahren ist sie in dem christlichen Seniorenheim in der Mitarbeitervertretung. Für die Arbeit in dieser Funktion soll sie sich - so der Vorwurf von Vorgesetzten - nicht ordnungsgemäß an- und abgemeldet haben. Der Arbeitgeber hatte ihr fristlos gekündigt.