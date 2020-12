per Mail teilen

Gegen acht Mitarbeiter einer Dienststelle der Bundeswehr in Ulm wird wegen Extremismusverdachtes ermittelt. Reaktionen von Bundestagsabgeordnete aus der Region reichen von Erleichterung bis Kritik.

Die beschuldigten Mitarbeiter waren bislang in der Regionalstelle Ulm der Abteilung für Qualitätsmanagement des Bundeswehr-Beschaffungsamtes tätig. Die Aufgabe des Amtes ist es, die Qualität von Waffen und Waffensystemen zu prüfen. Die Dienststelle sitzt auf dem Firmengelände der Rüstungsfirma Hensoldt.

Die Ermittlungen des MAD dauern seit Dezember 2019 (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Oliver Berg

Wie das Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, stehen nicht nur mehrere zivile Mitarbeiter, sondern auch die Leitung der Regionalstelle unter dem Verdacht, so genannte Reichsbürger oder Selbstverwalter zu sein.

Beim Qualitätsmanagement laufen sensible Daten auf

Der Neu-Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und Obmann im Unterausschuss Rüstungskontrolle. Er sagte in einer ersten Reaktion, die Beschuldigten könnte wohl nur eingeschränkt einen Nutzen aus der Beschäftigung im Qualitätsmanagement gezogen haben. Allerdings laufen an der Stelle sensible Daten auf.

Verständnis für lange Ermittlungszeit

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Aalen Roderich Kiesewetter zeigte sich zunächst erleichtert, dass die Bundeswehr den Fall von innen heraus aufgeklärt habe.

"Es ist ein gutes Zeichen, dass die Sensibilität in der Bundeswehrverwaltung wie in den Streitkräften hoch ausgeprägt ist." Roderich Kiesewetter, CDU

Während Karl-Heinz Brunner an die Dauer der Ermittlungen Kritik übt, zeigte Roderich Kiesewetter Verständnis. Man müsse bedenken, dass eine Überwachung nicht auffallen darf und es bei den Ermittlungen darum gehe, Netzwerke aufzudecken.

Nun müsse aufgeklärt werden, ob es solch ein Netzwerk gibt und wer involviert war. Das Verteidigungsministerium selbst hält sich heute bedeckt. Es teilt mit, dass die Ermittlungen an dauern und es daher keine weiteren auskünfte gegeben wird.