Armin Laschet ist am Wochenende zum neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt worden. Die Reaktionen reichen von Erleichterung bis zu Enttäuschung – auch bei den CDU-Politikern in der Region.

Für die einen steht Laschet für die Zukunft einer geeinten Partei – für die anderen für fehlenden Mut. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle aus Schwäbisch Gmünd hatte sich vor der Wahl für Friedrich Merz als neuen CDU-Parteivorsitzenden ausgesprochen. Armin Laschet bezeichnet er als Konsens-Kandidat. Er habe für den Wunsch der Delegierten nach Kontinuität und Sicherheit auch Verständnis, so Barthle nun im Gespräch mit dem SWR. Es wäre aber klug, Friedrich Merz einzubinden und auf seine Wirtschaftskompetenz zu setzen.

Erleichterung bei Inge Gräßle

Nicht nur zufrieden, sondern unsagbar erleichtert mit der Wahl ist die ehemalige Heidenheimer EU-Abgeordnete Inge Gräßle. Sie kandidiert bei der Bundestagswahl für den Wahlkreis Backnang/Schwäbisch Gmünd. Mit Armin Laschet habe jemand gewonnen, der die Partei zusammenführen könne, so die Politikerin. Der Aalener CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter kann mit dem Ergebnis durchaus leben, auch wenn er sich Norbert Röttgen gewünscht hätte. Er hofft, dass die Bemühungen von Friedrich Merz nun ein Ende finden. Die Partei müssen zur Ruhe kommen, so Kiesewetter.

Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, hat aktiv am virtuellen CDU-Parteitag teilgenommen und wollte Norbert Röttgen als Parteivoritzenden haben Roderich Kiesewetter

Ulmer CDU-Basis hätte wohl anders entschieden

Jetzt müsse auch die Basis eingebunden werden, sagt der Gmünder Norbert Barthle – und das sei eine Herausforderung. Auch die Positionen von Merz müssen ihm zufolge ihre Heimat in der CDU haben. Er selbst kandidiert bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr.

Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer aus Ulm erreichen enttäuschte Stimmen von Merz-Anhängern. Die Basis hier hätte wohl anders entschieden, sagt die Politikerin. In Kommentaren auf der Facebook-Seite der Abgeordneten äußern sich viele frustriert.

Einfluss auf die Landtagswahl?

Laut Ronja Kemmer hat die Wahl von Armin Laschet keinen allzu großen Einfluss auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März. Was eine mögliche Kanzlerkandidatur Laschets anbelangt, sagt Roderich Kiesewetter , dass es neben der Kanzlerin und dem Parteivorsitzenden nicht noch eine dritte Führungspersönlichkeit geben sollte. Ansonsten schließen sich die Politiker aus der Region dem neuen CDU-Vorsitzenden an der immer wieder betonten, die Entscheidung stehe jetzt noch nicht an.