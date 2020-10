Politiker aus der Region haben bestürzt auf den plötzlichen Tod des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) reagiert. Er war am Sonntag bei TV-Dreharbeiten zusammengebrochen.

SPD-Fraktions- und Landeschef Andreas Stoch aus Heidenheim bezeichnete Oppermann als überzeugenden Sozialdemokraten, dessen Feinsinn und Humor er wirklich geschätzt habe. "Meine Gedanken sind jetzt bei seiner Familie", so der Politiker.

Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat mit großer Betroffenheit auf die Nachricht reagiert, dass der verdiente Politiker so überraschend am Sonntag im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Die Nachricht von Thomas Oppermanns Tod, sei ein Schock, so Hilde Mattheis. Oppermann sei ein sehr geschätzter langjähriger Wegbegleiter gewesen: "In vielen politischen Dingen waren wir nicht zusammen, er anderer Meinung, aber er hat den politischen Respekt immer geäußert vor der Meinung anderer, das habe ich sehr geschätzt an ihm. Die Wertschätzung, die man ihm entgegengebracht hat, ist jetzt natürlich vorrangig da und auch eine tiefe Betroffenheit."

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) starb mit 66 Jahren. dpa Bildfunk picture alliance/picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Große Anteilnahme in Schwäbisch Gmünd

Der Schwäbisch Gmünder CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle hat mit großer Betroffenheit und Anteilnahme auf den Tod des SPD-Politikers Thomas Oppermann reagiert. Norbert Barthle sagte am Morgen im SWR, dass Oppermann für ihn nicht nur ein politischer Wegbegleiter, sondern auch ein geschätzter Sportsfreund war. "Wir haben viele Spiele mit der Bundestags-Fußballmanschaft absolviert. Und ich habe mit ihm viel, viel verhandelt, als er Fraktionsvorsitzender war und ich haushaltspolitischer Sprecher. Ich habe ihn immer als zwar klaren, aber berechenbaren, ehrlichen Verhandlungspartner erlebt. Und deswegen bin ich unendlich traurig. Mein Mitgefühl gilt vor allem seinen Angehörigen. Mit meinen Gedanken bin ich bei ihnen."