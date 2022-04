Wegfall der Maskenpflicht - Einzelhandel und Gastronomie appellieren an Eigenverantwortung

Der Wegfall der Maskenpflicht ist bald Realität. Gastronomie, Einzelhandel und Kulturinstitutionen in Ulm und Aalen aber sagen: Die Masken werden deswegen nicht verschwinden.

Viele haben darauf gehofft, andere sehen den Wegfall der Corona-Regeln skeptisch. Unüberhörbar sind jedenfalls die Appelle an Vernunft und Eigenverantwortung. dpa Bildfunk Stefan Sauer

Gastronomie in Ulm will teilweise an Corona-Regeln festhalten

Karin Krings, die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes DeHoGa Alb-Donau, erwartet, dass vieles nun wieder leichter wird: Es wird keine Abstandsregeln mehr geben, keine 3G-Regelung, auch die maximale Personenzahl in Räumen werde aufgehoben. Gleichwohl appelliert der Verband an Betriebe wie Gäste, weiter vernünftig und verantwortlich zu handeln.

"Wir wollen weiter zur Eindämmung der Pandemie beitragen, damit wir einen guten Sommer haben und im Herbst einigermaßen über die Runden kommen."

Gastronomen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Clubs, Hotels und Restaurants, haben signalisiert, dass sie an einigen Regeln festhalten wollen, berichtet Karin Krings.

Einzelhandel zu Ende der Maskenpflicht: "Kunde soll entscheiden"

Der Verein "Aalen City aktiv" hat die Einzelhändlerinnen und -händler über die anstehenden Lockerungen informiert. Die Stoßrichtung des Aalener Marketingvereins ist dabei: "Der Kunde soll entscheiden."

Einkaufen ohne Maske in der Fußgängerzone in Aalen. Der Kunde soll selbst entscheiden, so die Devise. SWR Frank Polifke

Natürlich gehe es darum, dass der Handel wieder Umsatz mache, so der Sprecher von "Aalen City aktiv", Reinhard Skusa. Aber dennoch werde es jetzt kein Maskenverbot geben. Niemand solle ein schlechtes Gefühl haben, wenn er oder sie Maske trägt. Auf diese Linie des Vereins gab es ein "sehr gutes, positives Echo", so Skusa.

Unterschiedliche Stimmen in Ulm zum Wegfall der Maskenpflicht

Just zum Ende der Maskenpflicht gibt es am Sonntag in Ulm einen verkaufsoffenen Sonntag. Bei einer SWR-Umfrage (Audio) gab es am Freitag in der Ulmer Fußgängerzone unterschiedliche Stimmen zur Frage, wie man es denn künftig mit der Maske beim Einkaufen halten wolle.

Auch ohne Corona-Regeln: Theater Ulm bittet um Tragen von Masken

Im Theater Ulm ist es möglich, dass die Sitzplatzkapazität wieder zu 100 Prozent genutzt werden kann. Die Theaterleitung besteht mit dem Wegfall der Corona-Regeln nicht auf dem Tragen von Masken. Aber eine dringende Empfehlung werde es schon geben, sagt Intendant Kay Metzger - und hofft auf Verständnis.