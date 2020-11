per Mail teilen

Mit Erleichterung haben Politiker aus der Region auf den Sieg Joe Bidens bei den Präsidentschaftswahlen in den USA reagiert. Viele schickten Glückwünsche per Twitter.

Den Blick in die Zukunft richtete der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter aus Aalen. Er hofft auf einen Neubeginn der deutsch-amerikanischen Beziehungen. So könne Friede, Freiheit und Wohlstand in der Welt geschaffen und gesichert werden, schrieb Kiesewetter, der auch außenpolitischer Obmann der Unionsfraktion ist.

Was für eine Freude und was für ein Glück für transatlantischen Zusammenhalt, für Kooperation um Frieden, Freiheit und Wohlstand in der Welt zu schaffen und zu sichern #USA, #EU #BidenHarris2020 #BidenPresident https://t.co/FGk9S8oN0b Roderich Kiesewetter, Twitter, 7.11.2020, 19:06 Uhr

Kurze Glückwünsche schickten die Ulmer CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer und Ekin Deligöz, die Grünen-Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Neu-Ulm/Günzburg insbesondere auch an US-Vizepräsidentin Kamala Harris.

Erleichterung und Freude äußern auch Politikerinnen und Politiker aus der Region über den Wahlsieg von Biden und seiner Vizekandidatin Harris in den USA dpa Bildfunk picture alliance/Andrew Harnik/AP/dpa

Andreas Stoch, Fraktionschef der SPD im baden-württembergischen Landtag, zeigte sich "unendlich erleichtert":

Das Drama hat ein Ende! Bin unendlich erleichtert, dass Joe Biden nun als neuer US-Präsident feststeht. Ein Rassist wie Trump, ein Mensch, der nicht einmal die Grundregeln der Demokratie versteht, steht nun einem Neubeginn der deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht mehr im Weg! Andreas Stoch, Twitter, 7.11.2020, 18:12 Uhr

Sehr drastische Worte wählte seine Parteikollegin, die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Sie rechnet damit, dass Trump sich noch nicht geschlagen gibt.