Auch die Menschen in der Region verfolgen mit Sorge und Mitgefühl das Geschehen in Afghanistan. Hiesige Bundestagsabgeordnete sprachen im SWR über Mitverantwortung, schnelle Hilfe und Lehren.

Deutschland und andere westliche Länder seien mitverantwortlich für die Tragödie in Afghanistan, das sagte am Dienstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Frage nach der Mitverantwortung beantworten Bundestagsabgeordnete aus der Region im SWR unterschiedlich.

CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim: Wichtige Entscheidungen zu spät getroffen

CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim ist Mitglied im Verteidigungs- und im Auswärtigen Ausschuss und gilt als Verfechter und Unterstützer des Afghanistan-Mandats der Bundeswehr.

"Für mich ist der Punkt - Verantwortung ja, aber das darf jetzt keine politische Verantwortungsheische sein."

Die Frage der Mitverantwortung für die derzeitige Lage in Afghanistan sei ein Thema, sagte Kiesewetter im SWR. Es sei nun aber vielmehr wichtig - neben der Fehlersuche, also warum die Wahrnehmung in den letzten Wochen so falsch gewesen sei und damit auch das eine oder andere Handeln - derartiges künftig zu verhindern. Die Frage sei, was das für die Einsätze Deutschlands in Mali, im Irak, im Libanon bedeute - "das Ganze hat ja Konsequenzen."

Kiesewetter: Zu spät wichtige Entscheidungen getroffen

Dass zu spät wichtige Entscheidungen getroffen wurden, etwa zum Ausfliegen von Hilfskräften, das sieht auch Kiesewetter - der Abstimmungsprozess zwischen den beteiligten Ministerien habe zu lange gedauert.

SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis aus Ulm: Unverständnis für Einschätzung der Lage

Mattheis: Kein Verständnis für Unterschätzung der Taliban

Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat immer betont, dass sie von Anfang an gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan gestimmt hat. Dass nun unterschätzt worden sei, wie schnell die Taliban die Macht wieder übernehmen, das könne sie nicht verstehen, sagte Mattheis im SWR.

"Es muss einen verwundern, dass diese Option nicht im planerischen Kalkül war - offensichtlich nicht."

Vordringlichste Pflicht für Deutschland sei nun, afghanische Hilfskräfte aufzunehmen, so Mattheis. Ihr Anspruch an den Bundesinnenminister sei, sofort Landesaufnahmeprogramme zu schaffen, "damit die Leute sehr schnell kommen und in den Ländern aufgenommen werden können." Die Länder und die Kommunen seien bereit.

Margit Stumpp, Abgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim: "Tragisch und traumatisch."

Margit Stumpp, die Bundestagsabgeordnete der Grünen für Aalen und Heidenheim, sieht einen fatalen Fehler darin, den USA mit deren schnellen Abzugsplänen blind gefolgt zu sein und die Bundeswehr so schnell abgezogen zu haben.

"Das ist so tragisch und dramatisch - das berührt einen auch menschlich."

Stumpp: Ende Juni Antrag zur Ausreise von Hilfskräften gestellt

Ihre Partei habe bereits Ende Juni einen Antrag gestellt, die Ausreise der Hilfskräfte aus Afghanistan zu organisieren und ihnen Zuflucht in Deutschland zu bieten. Der Antrag sei jedoch von der CDU und der SPD abgelehnt worden. Die Bilder aus Kabul erinnerten sie an Bilder aus Vietnam beim Abzug der US-Amerikaner aus Saigon am Ende des verlorenen Vietnamkrieges.