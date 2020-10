per Mail teilen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will gesetzlich verankern, was mit der Corona-Pandemie vielerorts gerade Alltag ist: das Homeoffice. Viele Betriebe von Ulm bis Aalen praktizieren das schon.

Stefan Nuding müsste sich nicht groß umstellen. Der Geschäftsführer des Autozulieferers Elektronische Schraub- und Steuerungstechnologie in Aalen-Ebnat hat mit dem Homeoffice seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute Erfahrungen gemacht. Bei den Software-Entwicklern seines Unternehmens zum Beispiel funktioniere das sehr gut.

Von zu Hause haben die Mitarbeiter Zugriff auf den Server, so Nuding. Wegen der gleitenden Arbeitszeit seien Erreichbarkeit und Kommunikation auch nicht schlecht.

Aber das Homeoffice komme nicht für alle es in Frage, so der Geschäftsführer. Manche Mitarbeiter arbeiten eng mit den Bereichen Labor und Versuch zusammen, für die ist Home-Office keine Lösung. es gebe aber auch Situationen, in denen es sinnvoll sei, ohne Mikrofon und Kamera miteinander zu reden. Ein persönliches Gespräch sei manchmal zielführender.

Jeder zweite Deutsche in der Corona-Pandemie im Homeoffice

Jeder zweite Deutsche arbeitet einer Mitteilung der IT-Branche zu Folge in der Corona-Pandemie von zu Hause aus. Damit sich die Beschäftigten im Home-Office wohl fühlen, muss es aber sinnvoll organisiert sein. Die Diplom-Psychologin Kerstin Rieder hat an der Hochschule Aalen über mobiles Arbeiten geforscht. So sei es für die Mitarbeiter motivierend, wenn sie mehr Freiräume haben, wie sie ihre Arbeit gestalten.

Hochschule Aalen: Homeoffice kann motivieren

Mitarbeitern im Home-Office tue es beispielsweise gut, wenn sie selbst entscheiden können, wann sie welche Arbeit tun und damit eben flexibel genug sind, um gleichzeitig auf die Kinder aufzupassen. Wichtig sei aber auch ein guter Zugriff zum Beispiel auf das Firmennetz.

Eines ist nach der Erfahrung der Psychologin ganz wichtig: Man dürfen sich im Home-Office nicht abgehängt fühlen. Der Arbeitgeber habe die Pflicht, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wichtige Informationen gut zugänglich sind.

Industrie- und Handelskammer Ulm hat gute Erfahrungen gemacht

Die Industrie- und Handelskammer Ulm hat mit dem Home Office bisher vorwiegend gute Erfahrungen gemacht. Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard hört aus den Reihen der Mitglieder fast nur Gutes. Er kann daher die Forderung des Bundesarbeitsministers unterstützen.