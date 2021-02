Gmünds Oberbürgermeister Arnold: "Die Strategie eines schieren Lockdowns funktioniert so nicht mehr."

Gmünds Oberbürgermeister Arnold: "Die Strategie eines schieren Lockdowns funktioniert so nicht mehr." Erste Reaktionen aus der Region auf die Aufhebung der Ausgangssperre

Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die landesweite Ausgangssperre in Baden-Württemberg gekippt. Ab Donnerstag gilt die Verordnung nicht mehr. Erste Reaktionen von Bürgern in Ulm sind verhalten.