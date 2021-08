per Mail teilen

Seit Montag gilt in Baden-Württemberg in Sachen Corona die "3-G-Regel", also der Nachweis, geimpft, getestet oder genesen zu sein. Im Ostalbkreis stößt dies auf ein geteiltes Echo.

In der neuen Corona-Verordnung des Landes gibt es keine Regeln mehr, die von der Inzidenz abhängen. In vielen Innenräumen gilt allerdings eine neue Testpflicht für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, so etwa Schnelltests bei Friseuren oder der Innengastronomie. Viele Gewerbetreibende befürchten Mehraufwand wegen der Kontrollpflicht.

Friseurmeisterin Mundt: Schnelltests sind auch jetzt schon kostenpflichtig

Ob die neuen Corona-Regeln eher für Frust oder für Zufriedenheit sorgen, so hat eine stichprobenartige Umfrage des SWR im Ostalbkreis ergeben, hängt sehr von der Branche ab. Im Friseurgewerbe hat sich das Prozedere offenbar schon gut eingespielt. So auch beim Salon "Hairstyle La Vista" in Aalen-Hofherrnweiler. Frisörmeisterin Sabine Mundt hat keinen Grund zur Klage. Die Kundinnen und Kunden seien sehr entspannt, zückten gleich ihre Zertifikate oder Handys, bislang seien nur zwei Tests fällig gewesen. "Die konnten wir gleich hier vor Ort machen, weil wir uns zertifizieren haben lassen."

Im Friseursalon Mundt in Aalen-Hofherrenweiler sieht man der neuen 3-G-Regelung gelassen entgegen. SWR Frank Polifke

Sollten die Schnelltests demnächst Geld kosten, ändere sich im Frisörsalon nichts: Die Tests sind jetzt schon kostenpflichtig, schließlich haben Sabine Mundt und ihre Kolleginnen ja einen Mehraufwand. Deswegen werde kaum eine Kundin oder ein Kunde wegbleiben, ist die Frisörmeisterin sicher.

Gastronom Wiedenhöfer: Leute lassen wegen Schnitzel keinen Test machen

Gastronom Michael Wiedenhöfer ist da skeptischer: Er führt die Waldstube Eichenhof, in der Nähe der Ostalb-Arena. Wenn die Gäste die Tests bezahlen müssen, könnte sich der eine oder die andere den Besuch gut überlegen. Mit Sicherheit werde dies für mehr Ärger sorgen, denn er glaube nicht, "dass es die Leute auf sich nehmen, wegen eines Schnitzels einen Test machen zu lassen."

In der "Waldstube Eichenhof" in der Nähe der Ostalb-Arena in Aalen befürchtet man mehr Ärger durch die neue "3-G-Regelung" SWR Frank Polifke

Immerhin sind geschätzt 98 Prozent von Wiedenhöfers Gästen geimpft. Die Abfrage nach geimpft, getestet, genesen ist für Wirte und Bedienpersonal allerdings ein erheblicher Zusatzaufwand, hat der Aalener Gastwirt festgestellt. Wer ohne Nachweis kommt, dem kann er immerhin noch einen Platz auf der Terrasse anbieten. Ärger oder Diskussionen hatte er seit Montag aber so gut wie nicht. Ein Gast habe keinen Test dabei gehabt, "die haben sich dann gestern Abend bei 15 Grad Sommertemperatur auf die Terrasse gesetzt."

Auch im Limesmuseum in Aalen gilt die neue "3-G-Regelung" - viel Zeitaufwand fürs Team, so die Museumsleiterin. SWR Frank Polifke

Limesmuseum Aalen: Kontrollen halten Betrieb "ganz schön auf"

Auch die Besucherinnen und Besucher des Limesmuseums werden seit Montag an der Kasse nach "3G" gefragt. Das hält den Betrieb ganz schön auf, hat Ermelinde Wudy von der Museumsleitung festgestellt. Manche hätten nur einen der beiden Impfnachweise dabei, Ältere diesen oft nicht auf dem Handy, und bei dem derzeit hohen Besucheraufkommen bedeute dies schon einen zusätzlichen Zeitaufwand. Für Besucherinnen oder Besucher ohne Nachweis, wie eine junge Mutter, ist an der Kasse zunächst einmal Endstation. Die Frau ist zwar eigenen Angaben zufolge genesen, den Nachweis dafür hat sie allerdings nicht dabei. Um eine Ehrenrunde nach Hause kommt sie also nicht herum. Ihr Ärger hält sich aber in Grenzen, denn "es ist ja gut, dass danach geschaut wird und nur Menschen mit Nachweis hineinkommen."