Es war das einzige TV-Duell zwischen CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor der Landtagswahl. Für viele regionale Politiker war es zu harmonisch.

Ein verbales Duell ohne Sieger, bei dem auch noch die wesentlichen Inhalte gefehlt haben. So bewerten unter dem Strich alle Vertreter der Oppositionsparteien in der Region das TV-Duell am Montagabend im SWR Fernsehen. Am Plakativsten wurde SPD-Chef Andreas Stoch aus Heidenheim: Für ihn war der Schlagabtausch ermüdend.

"Ich wäre fast eingeschlafen, fand es ermüdend. Fußball-Reporter hätten von einem leistungsgerechten 0:0 gesprochen." SPD-Landeschef Andreas Stoch zum TV-Duell

SPD-Chef Andreas Stoch war vom Rededuell Eisenmann-Kretschmann enttäuscht dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Der Heidenheimer Andreas Stoch kennt die beiden Protagonisten seit Jahren aus vielen Debatten im Landtag. Der Ulmer FDP-Politiker Leon Genelin noch nicht. Der 21-jährige Kandidat im Wahlkreis Ulm war am Fernsehapparat ebenfalls enttäuscht von den beiden Spitzenpolitikern.

"Sie haben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben und inhaltlich kam kaum was rüber", so Genelin am Dienstag. Vor allem Klimapolitik und das Thema Schulreform seien zu kurz gekommen, sagt er. Für die Opposition ist ihm zufolge ein solches Fernsehduell eine Chance, für das Land tragisch.

Der 21-jähirge Leon Genelin kanidiert für die FDP im Wahlkreis Ulm für den Landtag SWR Oliver Schmid

Auch Daniel Rottmann, der für die AfD im Wahlkreis Ehingen im Landtag vertreten ist, hatte sich bei dem Aufeinandertreffen der Spitzenpolitiker mehr Duell und weniger Harmonie gewünscht.

"Wenn jemand fünf Jahre zusammen regiert, ist es natürlich schwierig, Unterschiede festzustellen." Daniel Rottmann, AfD-Politiker im Wahlkreis Ehingen

Inhaltlich fehlte Rottmann nach eigener Aussage vor allem ein Ausstiegsszenario aus dem aktuellen Corona-Lockdown. "Wo waren die klaren Visionen für Baden-Württemberg?", fragt der AfD-Politiker.

Auch AfD-Politiker Daniel Rottmann aus dem Wahlkreis Ehingen war das TV-Duell zu harmonisch dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Christoph Schmidt

Fazit: Die regionalen Politiker fanden das Duell Eisenmann-Kretschmann im SWR Fernsehen überwiegend zu harmonisch, hatten es aber auch nicht anders erwartet.