Wieder Razzia wegen Kinderpornografie

Erneut hat es eine groß angelegte Razzia wegen des Besitzes und des Verbreitens von Kinder- und Jugendpornografie gegeben, diesmal auch in Wohnungen im Kreis Günzburg. Das teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Memmingen mit. Neun Durchsuchungsbeschlüsse seien in den frühen Morgenstunden vollstreckt worden, in den Kreisen Günzburg, Unterallgäu und in Memmingen. Die Tatverdächtigen sind 14 bis 43 Jahre alt, darunter sind laut Polizei auch zwei 15-jährige Mädchen. Wie bei vorausgegangenen Aktionen dieser Art -unter anderem in Ulm und Neu-Ulm- beschlagnahmten die Beamten vor allem Mobilfunkgeräte und Laptops. In der Wohnung eines 29-Jährigen fanden sie zudem eine Panzerfaust und ein Maschinengewehr. Anlass der Ermittlungen waren kinderpornografische Video- oder Bilddateien, die in Chat-Gruppen online verbreitet wurden. Die Polizei weist darauf hin, dass im Fall von Kinderpornografie bereits der Besitz derartiger Dateien einen Straftatbestand darstellt. Dies gilt auch für das automatisierte Herunterladen über die sozialen Medien.