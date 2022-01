Großrazzia nach Wemdinger Corona-Impfskandal

per Mail teilen

Im September war ein Wemdinger Arzt aufgeflogen. Er soll bei Corona-Impfungen betrogen und gefälschte Impfausweise ausgestellt haben. Jetzt läuft eine Razzia bei etwa 100 Personen.

Seit dem frühen Donnerstagmorgen läuft unter der Leitung der Kriminalpolizei Dillingen eine großangelegte Razzia im Zusammenhang mit gefälschten Impfnachweisen und vorgetäuschten Impfungen eines Arztes in Wemding (Kreis Donau-Ries). Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilte, sind zahlreiche Kräfte sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg im Einsatz. Von rund 100 Personen werden Wohnungen durchsucht, es wurden Smartphones und Impfausweise sichergestellt. Außerdem wird den Beschuldigten Blut abgenommen, um ihren Impfstatus zu klären.

Arzt soll mit zwei Maschen bei Corona-Impfungen betrogen haben

Die Polizei geht derzeit von zwei Betrugsmaschen des damals in Wemding praktizierenden Arztes aus: Zum einen soll er Patienten gegenüber eine Impfung vorgetäuscht haben, indem er nur so tat, als würde er sie impfen. Die Patienten gingen davon aus, eine Corona-Impfung bekommen zu haben.

Zum anderen gingen Patienten bewusst zu diesem Arzt, um Impfnachweise zu bekommen, ohne sich impfen zu lassen. Gegen diese Personen läuft die aktuelle Razzia. Gegen sie wird unter anderem wegen Beihilfe, beziehungsweise Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse ermittelt. Außerdem stehen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Raum. Der Arzt hat mittlerweile Berufsverbot, seine Praxis wurde von einem anderen Arzt übernommen.