Razzia in Illertissen und Laupheim: Polizei nimmt mutmaßliche Menschenhändler fest

Der Polizei ist mit einer Razzia ein Schlag gegen mutmaßliche Menschenhändler gelungen. Die Beamten nahmen unter anderem in Illertissen und Laupheim jeweils einen Verdächtigen fest.

Die Ermittler werfen den Männern vor, mehr als 20 Frauen aus Rumänien nach Süddeutschland gelockt zu haben, um sie in Hotels zur Prostitution zu zwingen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt gegen sie vor allem wegen Zwangsprostitution und Zuhälterei, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Die Razzien fanden in insgesamt sechs Wohnungen in zwei Bundesländern statt. Weitere Durchsuchungen und Festnahmen gab es in Rumänien. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler (Symbolbild)

Razzia wegen Menschenhandels: Ermittlungen auch in Rumänien

Insgesamt waren 160 Beamte im Einsatz. Sie durchsuchten sechs Wohnungen in Bayern und Baden-Württemberg, darunter in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) und in Laupheim (Kreis Biberach). Der Aktion waren seit März 2021 Ermittlungen vorausgegangen. Gleichzeitig durchsuchte die rumänische Polizei mehrere Wohnungen in Rumänien und nahm dort weitere sieben Verdächtige fest.