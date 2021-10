Bei einem Feuer in einer Küche in Obermarchtal-Reutlingendorf im Alb-Donau-Kreis hat eine Frau am Montag eine Rauchvergiftung erlitten. Sie kam ins Krankenhaus. Nach Polizeiangaben hatte sich heißes Fett in einer Pfanne entzündet. Die Frau versuchte zunächst selbst, das Feuer zu löschen. Bei dem Küchenbrand entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.