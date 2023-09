Rauch in Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus - Gasaustritt aus Tanklaster

Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm und ein Gastaustritt aus einem Tanklastzug in Holzheim (Kreis Dillingen) haben am Wochenende die Feuerwehren beschäftigt. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Rauch in einem großen Neu-Ulmer Wohnhaus hat am Samstagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehtr ausgelöst. In Holzheim im Kreis Dillingen gab es in der Nacht zum Sonntag einen Großeinsatz wegen eines vermeintlichen Lecks an einem Tanklaster. Laut Polizei wurde in beiden Fällen niemand verletzt.

Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm hat am Samstag (9.9.) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. z-media, Ralf Zwiebler

Suche nach rätselhaftem Rauch in Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus

In dem Haus in der Luitpoldstraße in Neu-Ulm hatten nach Polizeiangaben Rauchmelder in mehreren Wohnungen Alarm geschlagen. Als die Feuerwehr eintraf, stellten die Einsatzkräfte in einem Flur Rauchentwicklung und Brandgeruch fest. Die Ursache dafür wurde allerdings nicht gefunden - trotz langwieriger Suche mit einer Wärmebildkamera. Nach dem Belüften des Treppenhauses konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Gasaustritt an Tanklastzug in Holzheim

Polizei und ein Großaufgebot an Feuerwehren wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 2:00 Uhr nach Holzheim (Kreis Dillingen) gerufen. Grund war laut Polizei ein bläulicher Gasaustritt aus dem Anhänger eines geparkten Tanklastzugs. Wie sich herausstellte. strömte aus dem Überdruckventil des Tanklastanhängers ungefährlicher Stickstoff aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Nach Polizeiangaben konnten die alarmierten acht Feuerwehren mit rund einhundert Einsatzkräften wieder abrücken.

Agnesburgtunnel auf der A7 wegen Rauchs gesperrt

Auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm geriet am Samstag ein Wohnmobil unmittelbar vor dem Agnesburgtunnel bei Westhausen (Ostalbkreis) in Brand. Da der Rauch in den Tunnel zog, wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Brand des Wohnmobils konnte schnell gelöscht werden. Verletzte gab es nicht.