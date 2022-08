Angeklagter legt im Prozess wegen Raubüberfalls in Neu-Ulm Geständnis ab

Im Prozess wegen eines Raubüberfalls auf einen behinderten Rentner in Neu-Ulm Gerlenhofen hat am Montag einer der mutmaßlichen Täter ein Geständnis abgelegt. Er schäme sich, sagte er.

Der 37-Jährige sitzt seit April in Untersuchungshaft und hat bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Er war durch einen DNA-Abgleich überführt worden, weil er in Hamburg bereits einen Einbruch begangen hatte.

Angeklagter: Für Qualen des Opfers sind Mittäter verantwortlich

Zu Prozessbeginn am Montag vor dem Landgericht Memmingen schilderte der Angeklagte detailliert, wie die Tat ablief. Er sei daran beteiligt gewesen und bereue es sehr. Für die Qualen des Opfers seien aber die bislang unbekannten Mittäter verantwortlich, so der 37-Jährige.

Opfer wurde gefesselt, geschlagen und gewürgt

Laut Staatsanwaltschaft war der schlafende 81-Jährige bei dem Überfall im Juli 2020 an sein Bett gefesselt worden. Anschließend sollen die Täter den Mann geschlagen, gewürgt und in Zeh und Finger gestochen haben. Außerdem übergossen sie ihn mit Whiskey und drohten damit, ihn anzuzünden. Durch die Misshandlungen wollten sie den Mann dazu bringen, ihnen das Versteck des Tresorschlüssels zu verraten, heißt es. Weil sich der ehemalige Polizeibeamte weigerte, versuchten die Täter, den Tresor mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Das misslang aber.

Angeklagter bezeichnet sich als Mitläufer

Der 37-jährige Angeklagte sagte am Montag vor Gericht, er habe damals Drogenprobleme gehabt. Er sei eher Mitläufer gewesen und sei von den anderen drei mutmaßlichen Tätern angestiftet worden sei. Er sei davon ausgegangen, dass keiner zuhause ist. Die anderen hätten ihm auch gesagt, dass das Gold, das in dem Tresor des Mannes lagerte, noch aus der Nazizeit stamme und damals KZ-Häftlingen abgenommen worden sei. Er habe den Einbruch deshalb als nicht so schlimm empfunden. Später habe er immer wieder auf die beiden anderen eingewirkt, mit den Quälereien aufzuhören und den damals 81-Jährigen in Ruhe zu lassen.

Am Ende flüchteten die Täter mit Bargeld und Gegenständen im Wert von rund 5.000 Euro. Das schwer verletzte Opfer konnte trotz der Fesseln über die Balkontür ins Freie fliehen und durch Hilferufe einen Nachbarn auf sich aufmerksam machen.

Heute 83-Jähriger leidet noch immer unter Folgen des Überfalls

Der heute 83-Jährige sagte am Montag im Prozess bei seiner Zeugenvernehmung,, der Schock werde ihn ein Leben lang einholen. Er schlafe noch heute schlecht, habe nachts Angst, dass wieder jemand im Türrahmen stehen könnte. Er musste damals vier Wochen im Krankenhaus körperlich und psychologisch behandelt werden.

Opfer verdächtigt Bekannten als Tippgeber

Der heute 83-Jährige verdächtigt einen flüchtigen Bekannten, ein möglicher Tippgeber gewesen zu sein. Dieser hatte demnach zunächst im Garten des Rentners Rasen gemäht und ihn dann gefragt, ob er einmal in die Sauna mitkommen dürfe. "Da hatte er wahrscheinlich den Tresor im Keller gesehen", sagt der Ex-Polizeibeamte. Er wies bei der Befragung durch die Richter aber auch erhebliche Erinnerungslücken auf, konnte zum Beispiel Jahreszahlen oder Ereignisse mehrfach nicht richtig zuordnen: "Seit dem Überfall war ich regelrecht unter Schock und habe Vieles vergessen", so der ehemalige Polizeibeamte, der auch körperlich beeinträchtigt im Rollstuhl sitzt.

Urteil im Raubüberfall wird Mitte September erwartet

In den kommenden Tagen wird die Rolle des Angeklagten innerhalb der Gruppe näher beleuchtet werden, ein Urteil wird Mitte September erwartet.