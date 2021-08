Ein bewaffneter Täter hat am Mittwochnachmittag eine Spielhalle in der Heidenheimer Innenstadt überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der mit einer Motorradhaube maskierte Mann gegen 13.45 Uhr die Spielhalle in der Wilhelmstraße und richtete eine Pistole auf den Angestellten am Tresen. Er ließ sich das Geld in eine graue Kunststofftüte packen und flüchtete zu Fuß. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Täter ungefähr 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und auffallend schlank.