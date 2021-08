Zwei Männer sollen in Langenau im Alb-Donau-Kreis einen 18-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Nach Polizeiangaben hatten sich die drei, die sich kannten, am Montag in einem Park getroffen. Unvermittelt warfen die 18 und 19 Jahre alten mutmaßlichen Täter ihr Opfer zu Boden und nahmen ihm Geld ab. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.