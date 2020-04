Weil Corona-Regeln nicht eingehalten wurden, hat die Polizei das Training der Ulmer Basketballer in Neu-Ulm beendet. Laut Sportdirektor Thorsten Leibenath fehlte seinem Verein die Genehmigung.

Wie Thorsten Leibenath am Freitag dem SWR sagte, gibt es in Hessen ein Dokument, das Berufssportlern im Basketball erlaubt, in Kleingruppen zu trainieren. Deshalb sei man bei Ratiopharm davon ausgegangen, dass dies auch in Bayern und damit für die Halle in Neu-Ulm gelte. Zudem habe die Liga allen Bundesligavereinen mitgeteilt, dass sie davon ausgehe, dass überall trainiert werden dürfe. Da sei man vielleicht zu naiv gewesen, gibt Thorsten Leibenath nun zu. Die Situation soll mit Landratsamt und Innenministerium geklärt werden, um möglichst bald trainieren zu können.

Polizei schickt die Spieler heim

"Es war tatsächlich so, dass wir am Karfreitag trainiert haben und die Polizei uns gefragt hat, ob wir eine Bescheinigung haben. Die hatten wir zu diesem Zeitpunkt nicht", so Thorsten Leibenath gegenüber dem SWR. Später seien die Beamten noch einmal gekommen und hätten nach Rücksprache mit dem Landratsamt das Training für beendet erklärt und die Spieler heimgeschickt.

Saisonfortsetzung noch denkbar

An eine schnelle Erledigung der Angelegenheit glaubt Leibenath allerdings nicht. Er geht davon aus, dass die Landratsämter derzeit viel zu tun haben und Basketball dabei nicht die oberste Priorität genießt. Dafür habe er Verständnis. Weil ihm zufolge immer noch über eine Fortsetzung der Saison ohne Publikum diskutiert wird, hofft er auf eine zeitnahe Entscheidung. Wenn andere Vereine trainieren, wollten die Ulmer das auch tun.