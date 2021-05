In der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm am Freitagabend in München deutlich mit 98:64 gewonnen. Es war eine beeindruckend starke Leistung der Ulmer, die vor allem in der ersten Halbzeit mit viel Energie und hohen Trefferquoten auftraten. So ging es bereits mit einer 56:32-Führung in die Pause.

Die ersatzgeschwächten Bayern wirkten müde, leisteten sich insgesamt 26 Ballverluste. Überragend auf Ulmer Seite war wieder einmal Troy Caupain mit 25 Punkten. Die Korbjäger von der Donau erzielten damit den achten Sieg in Folge. Am Sonntag treten die Ulmer zum letzten Hauptrundenspiel in Bonn an. Danach beginnen die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Am 15. Mai spielen die Ulmer Basketballer wieder gegen Bayern München, dann im Halbfinale um den Deutschen Basketball-Pokal.