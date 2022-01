Ratiopharm Ulm gewinnt gegen MBC Weißenfels

Ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga sein Auswärtsspiel beim MBC Weißenfels souverän 89:75 gewonnen. Die Grundlage legten die Ulmer am Samstagabend bereits in den ersten vier Spielminuten, als sie sich durch zahlreiche Schnellangriffe einen 16:2-Vorsprung erarbeiteten. Danach fanden zwar die Gastgeber in Sachsen-Anhalt besser in die Partie. Aber die ratiopharm-Korbjäger behielten über weite Strecken die Kontrolle, hatten gute Trefferquoten, führten im letzten Viertel bereits mit 22 Punkten.

Für Ulm war es der achte Sieg aus den letzten zehn Spielen. Damit schafft man sich weiterhin eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Playoffs. Bester Ulmer war Jaron Blossomgame mit 22 Punkten. Das nächste Spiel ist am kommenden Mittwoch im Eurocup gegen Valencia.