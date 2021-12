Ratiopharm Ulm besiegt Hamburg Towers

Im ersten Spiel ohne Zuschauer hat ratiopharm Ulm seinen ersten Heimsieg in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Ulmer besiegten Hamburg am Sonntag 78:74. Nach einem schwachen Start und einem 5:17-Rückstand kamen die Hausherren allmählich besser ins Spiel und hatten ab dem zweiten Viertel, in dem sie nur noch acht Punkte zuließen, die Partie weitgehend im Griff. Nach der Halbzeit bauten die ratiopharm-Korbjäger ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf 14 Punkte aus und ließen auch in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Hamburg als Tabellendritter blieb allerdings auch unter seinen Möglichkeiten. Bester Ulmer war Thomas Klepeisz, der insgesamt sechs Dreier verwandelte.