ratiopharm Ulm hat in der Basketball Bundesliga seinen Spitzenplatz untermauert. Das Team gewann am Samstagabend bei den Hamburg Towers 91:90 (49:50) und liegt hinter den punktgleichen Telekom Baskets Bonn weiter auf Rang drei. Semaj Christon führte die Ulmer als bester Werfer mit 23 Punkten zum fünften Sieg in Serie. Trainer Jaka Lakovic war nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder zurück an der Seitenlinie.