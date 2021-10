Ratiopharm Ulm verliert gegen Frankfurt

Immerhin war es lange Zeit spannend beim Heimspiel der Ulmer Basketballer gegen den bislang sieglosen Tabellenletzten aus Frankfurt.

Selten kamen die Ulmer Basketballer so frei zum Korb wie hier. Am Ende gab es eine Heimniederlage gegen den Tabellenletzten. SWR Peter Köpple

Es war kein schönes Spiel und es war kein hochklassiges Spiel - und am Ende haben sich die Ulmer Basketballer gegen die bislang sieglosen Tabellenletzten aus Frankfurt bei der 80:88-Heimniederlage gehörig blamiert. Auch die Fraport Skyliners konnten keine Klasse zu bieten, lebten aber von ihrem Kampfgeist und ihrer ordentlichen Dreierquote von 54 Prozent.

Ratiopharm Ulm mit Fehlschüssen und Ballverlusten

Zwar gab es bei den Ulmern vereinzelte schöne Aktionen. Oft zerfiel das Team jedoch im Angriff in Einzelaktionen. In der Verteidigung ließen die Hausherren den Frankfurter Distanzschützen oft Platz. Mitte der zweiten Halbzeit schienen die Ulmer das Spiel endlich in den Griff zu bekommen. Doch die Gäste gaben nie auf, während sich Ulm Fehlschüsse und Ballverluste leistete. Allein 14 Punkte ließ man an der Freiwurflinie liegen. Bis kurz vor Schluss blieb es jedoch spannend. Ein Aufbäumen gegen die sich abzeichnende Überraschung ließen die Gastgeber in den letzten zwei Minuten allerdings vermissen. Die meisten der 4.900 Besucher in der Neu-Ulmer Arena waren enttäuscht. Einige piffen und verließen vorzeitig die Halle. Bester Ulmer Spieler war Semaj Christon mit 20 Punkten.

Der Ulmer Trainer Jaka Lakovic erklärte, sein Team habe nach dem Beginn ohne Energie gespielt und in der zweiten Halbzeit nicht gut genug verteidigt. Nach drei Siegen und drei Niederlagen findet sich das ratiopharm-Team nun im Mittelfeld der Tabelle. Bereits am kommenden Mittwoch bestreiten die Ulmer ihr nächstes Heimspiel - dann gegen Venedig im Eurocup.