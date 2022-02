Ohne Trainer und fünf Stammspieler: Ratiopharm Ulm verliert in Venedig

per Mail teilen

Zur Überraschung hat es am Ende nicht gereicht: Das stark ersatzgeschwächte Team von ratiopharm Ulm hat im Basketball-Eurocup in Venedig 79:89 verloren.

Bei Ulm fehlte am Mittwochabend quasi die halbe Mannschaft durch Krankheit und Verletzung. Trotzdem konnten die ratiopharm-Korbjäger das Spiel bis in die Schlussphase hinein offen halten. Zur Halbzeit führten die Gäste gar 44:42, nachdem sie einen 14-Punkte-Rückstand aufgeholt hatten.

Bei Ulm fielen krankheitsbedingt auch Headcoach Jaka Lakovic und Co-Trainer Tyron McCoy aus. Dafür stand erstmals Nachwuchstrainer Anton Gavel an der Seitenlinie. Mehrere junge Spieler mussten einspringen. Während der jüngste Spieler bei Venedig 24 Jahre alt war, waren bei den Ulmern sechs der zehn Spieler unter 24, drei sogar erst 18.

Insgesamt haben sich die Schwaben in Italien gut verkauft. Am Ende setzte sich die Erfahrung von Reyer Venezia durch, während dem ratiopharm-Team ein wenig die Puste ausging. Das Hinspiel hatte Ulm mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung gewonnen. Somit geht der direkte Vergleich an Venedig. Bester Ulmer Werfer war Sindarius Thornwell mit 21 Punkten.

Wie viele der Ulmer Spieler und Trainer sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, blieb unklar. Der Verein sprach in einer Pressemitteilung lediglich von einem Infekt und Verletzungen. Insgesamt konnten fünf Stammspieler die Reise nach Venedig nicht antreten.