Ratiopharm Ulm gewinnt ohne Trainer Lakovic

Ratiopharm Ulm hat in der Basketball-Bundesliga gegen medi Bayreuth 92:81 gewonnen. Dabei fehlte am Sonntagnachmittag Cheftrainer Jaka Lakovic nach einem positiven Corona-Schnelltest. Das gesamte Team werde am Montag einen PCR-Test machen, kündigte ein Sprecher des Vereins an. Gegen Bayreuth stand Assistenztrainer Tyron McCoy an der Seitenlinie. Aus Ulmer Sicht war es keine Galavorstellung in der heimischen Arena, eher ein mühsamer Arbeitssieg. Erst gegen Ende konnten sich die Gastgeber bei verbesserter Verteidigung ein wenig absetzen. Bis zur Halbzeit war das Spiel völlig ausgeglichen (48:48). Eher schwach blieb die Ulmer Dreierquote. Bester Werfer war Jaron Blossomgame mit 18 Punkten.