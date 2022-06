Ratiopharm Ulm-Trainer Lakovic wechselt nach Spanien

per Mail teilen

Der Cheftrainer des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm, Jaka Lakovic, verlässt den Verein. Das hat die Geschäftsführung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Lakovic wechselt auf eigenen Wunsch zum spanischen Spitzenclub CB Gran Canaria. Die Entscheidung treffe den Verein nicht überraschend, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Planungen für den Nachfolger und das neue Team würden bereits laufen. Sein Vertrag läuft zwar bis 2023, enthält aber eine Ausstiegsoption. In den drei Jahren hat es Ratiopharm zweimal ins Halbfinale der Playoffs geschafft, einmal ins Halbfinale des Pokals und zuletzt ins Viertelfinale des EuroCups.