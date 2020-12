Der Grundsatzbeschluss über die Sanierung des Rathauses in Aalen ist noch nicht getroffen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, sollen zunächst noch Änderungen eingearbeitet werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hätte in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag grundsätzlich den Weg frei machen können für die Sanierung des Aalener Rathauses, immerhin sind für die Sanierung bislang 33 Millionen Euro veranschlagt. Die Räte forderten allerdings Nachbesserungen in der Planung: So sollen beispielsweise das Raumkonzept und der Platzbedarf präzisiert werden. Denn wegen zunehmender Digitalisierung und Arbeit im Home-Office könnte möglicherweise weniger Platz benötigt werden, als bisher angenommen. Nun soll das Thema am 17. Dezember im Aalener Gemeinderat erneut behandelt und grundsätzlich beschlossen werden.