Warum der Ulmer "Rat der Religionen" erst jetzt zum Nahost-Konflikt Stellung bezieht

Gut drei Wochen hat es gedauert - doch nun hat der Ulmer "Rat der Religionen" eine gemeinsame Stellungnahme zum Terroranschlag der Hamas und zur Situation im Nahen Osten veröffentlicht.

Lange wurde am Text gefeilt, damit ihn alle unterzeichen konnten: Christen, Juden und Muslime. Gut drei Wochen nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat der "Rat der Religionen" in Ulm eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht.

Terroristen der Hamas als Verursacher der Eskalation benennen

Es sei schwierig gewesen, einen Wortlaut zu finden, den alle Beteiligten akzeptieren konnten, vor allem auch die Muslime des Türkisch Islamischen Kulturvereins DiTiB. Wie der evangelische Dekan, Torsten Krannich, dem SWR sagte, ist es ein Anliegen gewesen, die Terroristen der Hamas als Verursacher der Eskalation beim Namen zu nennen. Der Sprecher des Rates, der katholische Dekan Ulrich Kloos, ist froh, dass es gelungen ist, die großen Religionsgemeinschaften zu diesem Zeichen gegen Terror, Antisemitismus und Gewalt zu vereinen.

Mit Sorge schaut der Ulmer "Rat der Religionen" nach Israel und Gaza - und auch Jerusalem, dem Schmelztiegel der Welt-Religionen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Stellungnahme: "Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren"

Im Wortlaut der von der Stadt Ulm veröffentlichten Stellungnahme heißt es: "Nach dem beispiellosen Terroranschlag der Hamas auf Israel und der Eskalation der Gewalt im gesamten Nahen Osten setzen sich Mitglieder der jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden in Ulm gemeinsam mit Oberbürgermeister Gunter Czisch für Frieden, Menschlichkeit und ein respektvolles Miteinander ein." Und weiter: "Der Ulmer Rat der Religionen, der vor mehr als zehn Jahren gegründet wurde, hat sich als Ort des Dialogs und der Verständigung in Ulm etabliert." Man wolle sich deshalb im gegenseitigen Bemühen um Frieden "nicht auseinanderdividieren" lassen.

Der Sprecher des "Rates der Religionen" , der katholische Dekan Ulrich Kloos. SWR

"Rat der Religionen": Gemeinsames Gebet für Frieden

Mit seiner Stellungnahme hat der Ulmer "Rat der Religionen" erneut alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu einem gemeinsamen Friedensgebet am Sonntag, 5. November, um 14:30 Uhr, im Haus der Begegung eingeladen. Die Veranstaltung soll auf Deutsch stattfinden, so Dekan Kloos. Dazu heißt es: "Wir wollen in diesem Konflikt unseren Hilferuf zu Gott dringen lassen, mit der dringenden Bitte um Frieden und Versöhnung, damit all das Leid, das Terror und Krieg verursachen, bald ein Ende haben möge."