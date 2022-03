per Mail teilen

Die Polizei in Ulm hat am Freitag kurz vor Mitternacht einen Raser nach einer längeren Verfolgungsjagd gestoppt. Dabei beschleunigte der 19-Jährige auf bis zu Tempo 150 und überholte auf dem Berliner Ring mehrere Fahrzeuge verbotswidrig. Bei der Kontrolle sei sich der junge Mann keiner Schuld bewusst gewesen, so die Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige und wohl eine Überprüfung seiner "charakterlichen Eignung zur Führung von Fahrzeugen".