Bergung nach Unfall beendet: Sperrung auf der A7 bei Aalen aufgehoben

Auf der A7 ist in der Nacht auf Mittwoch zwischen Aalen-Westhausen und Ellwangen (beide Ostalbkreis) ein Lkw umgekippt. Die Ladung verteilte sich über die ganze Fahrbahn. Ursache für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein Reifenplatzer, in dessen Folge der Lkw in die Leitplanke krachte. Der Lkw kippte anschließend um. Ein Lkw war in der Nacht auf der A7 umgekippt und hatte 40 Tonnen Raps verloren. Die Körner hatten sich nach dem Unfall über die komplette Richtungsfahrbahn verteilt. 40 Tonnen Raps auf der Autobahn Diesel und Motoröl liefen aus, außerdem verteilten sich 40 Tonnen Rapskörner auf der Fahrbahn Richtung Würzburg. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zunächst war am Mittwochmorgen ein Teil der Ladung zur Seite geräumt worden, sodass nur eine Spur gesperrt war. Später sperrte die Polizei die Autobahn komplett und leitete den Verkehr bei Aalen-Westhausen aus. Die Sperrung dauerte bis zum Mittag.