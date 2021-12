Ein 23-Jähriger hat am Montag laut Polizei in einem Gebäude des Neu-Ulmer Landratsamts randaliert. Der Mann sei sehr aggressiv gewesen, als er ohne Impf- und Testnachweis nicht in die Behörde gelassen wurde. Polizeibeamte nahmen ihn in Sicherheitsgewahrsam, bis die Behörde geschlossen war.