Wegen der Corona-Pandemie können Muslime den Fastenmonat Ramadan nicht in der Gemeinschaft feiern. Gläubige aus Ulm und Aalen hoffen darauf, dass es noch Lockerungen gibt.

Wichtige Bestandteile des Ramadan sind das gemeinsame Gebet in der Moschee und das abendliche Fastenbrechen, das teils in der Moschee oder zumindest mit der ganzen Verwandschaft begangen wird. Wegen der Corona-Regeln ist das derzeit aber nicht möglich.

Die Ditib-Moschee in Aalen bleibt wegen der Corona-Regeln auch im Fastenmonat Ramadan leer dpa Bildfunk Stefan Puchner

Gemeinschaft beim Fastenbrechen fehlt

Die Enttäuschung darüber ist bei vielen Muslimen groß. Ein Mitglied der bosnischen-muslimischen Gemeinde in Ulm sagte dem SWR, selbst im Jugoslawienkrieg, während der Bombardierungen, habe man noch gemeinsam gebetet. Dass das Coronavirus dies jetzt verhinderte, habe keiner erwartet. Die Freude darüber, nach dem Hungern wieder gemeinsam zu essen, werde fehlen, berichten andere Muslime. Die Spiritualität, das intensive Erleben des Ramadans werde unter den Einschränkungen leiden.

Predigten im Internet

Manche Gemeinden stellen Angebote ins Internet. Die Ditib Moschee in Aalen zeigt zum Beispiel ein Video mit dem Verlesen der Koranverse. Gläubige können auch die Online-Gebete der Landes- und Bundesverbände der Moscheen und des Zentralrates der Muslime nutzen. Die pakistanische Gemeinde in Aalen und Schwäbisch Gmünd arbeitet schon seit Beginn der Corona-Krise mit Video- und Telefonkonferenzen, bei Lesungen und Schulungen zum Beispiel.

Hoffnung auf Lockerungen der Corona-Regeln

Es gibt aber auch noch die kleine Hoffnung, dass nicht der ganze Ramadan ausschließlich zu Hause stattfinden muss. In Sachsen sind seit Montag kleine Gottesdienste mit höchstens 15 Personen erlaubt, Berlin und Thüringen folgen ab Mai auch mit beschränkten Teilnehmerzahlen. Die muslimischen Gemeinden hoffen, dass es auch in Baden-Württemberg bald Lockerungen gibt. Der Fastenmonat dauert bis zum 23. Mai.

Spendenaufrufe online

Das Fastenbrechen in der Moschee ist auch dazu da, um diejenigen zu unterstützen, die sich selbst nicht mehr das traditionelle Mahl zubereiten können. Außerdem bekommen Bedürftige in der Moschee etwas zu essen. In der Ulmer Ditib-Moschee kochen normalerweise zwei Köche, die in diesem Jahr aber nicht kommen.

Das Kontaktverbot trifft die Moscheen aber auch finanziell, weil traditionell im Ramadan viel Geld gespendet wird. Damit werden Gebäude unterhalten, der Koranunterricht bestritten und Bedürftige unterstützt. Muslimische Gemeinden in Ulm und Aalen rufen teilweise dazu auf, online zu spenden.